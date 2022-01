L’esercito americano ha usato Lana Del Rey per una campagna di reclutamento

Di quale cantante scegliereste una citazione per una campagna di reclutamento delle forze armate? L’esercito americano ha scelto Lana Del Rey.

Nella notte fra sabato e domenica, l’account ufficiale dell’U.S. Army ha twittato una citazione della cantante di Born to Die su coraggio e forza di volontà: «Essere coraggiose significa sapere che fallire una volta non significa fallire per sempre».

Il tweet è accompagnato dalla fotografia di una soldatessa che striscia sotto il filo spinato e dall’hashtag #SoldierSaturday.

“Being brave means knowing that when you fail, you don’t fail forever.” -Lana Del Rey 📸 by Markus Rauchenberger#SoldierSaturday pic.twitter.com/57Aa4TnT2R — U.S. Army (@USArmy) January 22, 2022

Il conservatore Jason Rantz, dell’omonimo show radiofonico americano, ha commentato così: «Il nostro esercito è spacciato se arriva a usare un testo di Lana Del Rey per attirare le reclute».

Our Army is doomed if a Lana Del Rey lyric is supposed to bring in recruits. https://t.co/5DiYyBMtqL — Jason Rantz on KTTH Radio (@jasonrantz) January 24, 2022

I fan della cantante sono decisamente più ironici: «Non provateci nemmeno. I fan di Lana Del Rey sono troppo belli e tristi per arruolarsi nell’esercito».

Don’t even try it, Lana Del Rey fans are too sad and pretty to join the army — The Cult Of Del Rey (@CinamonSlut) January 23, 2022

La reazione più interessante è quella del regista Dylan Park che su Twitter ha raccontato un aneddoto. «Anni fa (in una risposta successiva spiega che era il 2017, ndr), ero stato scelto per dirigere un video di Lana Del Rey. Il tema erano i militari americani, dalla Seconda guerra mondiale ai giorni nostri. Tipo le esibizioni di Marilyn Monroe per i militari all’estero. L’esercito avrebbe finanziato il video. Carri armati, elicotteri, tutto quanto. Esigevano però di utilizzare il video per fare reclutamento e Lana Del Rey li ha mandati a farsi fottere».

Lol years ago I was going to direct a LDR music video. The theme was WWII to present-day military Americana. Like some Marilyn Monroe USO shit. The Army was going to finance it. Tanks, helicopters, the works. But Army wanted to use the video for recruiting and LDR said fuck that. https://t.co/t61nPHY5CR — Dylan Park (@dyllyp) January 23, 2022





“Born to die”, sì, ma se possibile non in una missione militare all’estero.