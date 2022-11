‘L’erba cattiva’ dà buoni frutti: Emis Killa sold-out per sei date consecutive a Milano

Per alcuni era la moltiplicazione dei pani e dei pesci, per Emis Killa è quella delle date: quella che doveva essere una piccola festa per pochi intimi fan ai Magazzini Generali, per festeggiare il decennale del suo album L’erba cattiva, si è trasformato in una sorta di rassegna di ben sei date, tutte sold-out nel giro di pochi minuti dal lancio delle prevendite.

Nonostante i Magazzini Generali siano un club piuttosto raccolto, facendo un rapido conto delle date, il rapper – che a Milano è nato e cresciuto artisticamente – alla fine della sua sei giorni di concerti meneghini previsti dal 4 al 12 dicembre si sarà esibito di fronte a migliaia e migliaia di persone.

Per chi avesse perso l’attimo e non fosse riuscito a procurarsi i biglietti, le chance possibili sono solo due: la data zero di Parma, prevista per il 2 dicembre al Campus Industry Music, e quella conclusiva di Roma, il 18 dicembre all’Orion.

2/12 Parma, Campus Industry Music

4/12 Milano, Magazzini Generali

5/12 Milano, Magazzini Generali

7/12 Milano, Magazzini Generali

8/12 Milano, Magazzini Generali

9/12 Milano, Magazzini Generali

12/12 Milano, Magazzini Generali

18/12 Roma, Orion