L’Eras Tour di Taylor Swift diventa un film-concerto: ecco il trailer

L’Eras Tour di Taylor Swift diventa un film che arriverà nelle sale americane il 13 ottobre.

È diretto da Sam Wrench, noto per i film-concerto di Billie Eilish (il “musicarello” per Amazon, ma anche lo show alla O2 Arena di Londra), Lizzo, Blur, BTS e altri, oltre ad essersi occupato di varie cerimonie e spettacoli live. Non è ancora noto quando e come sarà possibile vederlo in Italia.

«L’Eras Tour» scrive Swift nell’annunciarlo «è stata l’esperienza più significativa ed elettrizzante della mia vita e sono felicissima di dirvi che presto arriverà sul grande schermo. A partire dal 13 ottobre potrete vedere il film del concerto nei cinema del Nord America! I biglietti sono in vendita ora su amctheatres.com. Abiti legati alle ere, braccialetti dell’amicizia, canti e balli sono incoraggiati. 1, 2, 3 let’s go bitch!».

L’Eras Tour è uno dei tour di maggiore successo nella storia del pop. Ne abbiamo scritto qui.