Leo Pari sarà il nuovo frontman dei Thegiornalisti?

A poche ore dall’addio di Tommaso Paradiso ai Thegiornalisti, in rete si discute già di chi potrebbe prendere il suo posto. La band ha fatto sapere che non ha nessuna intenzione di sciogliersi: anzi, continueranno presto a suonare con un altro frontman. E a quanto si legge in rete questo nuovo cantante potrebbe essere Leo Pari – con la band anche durante il live al Circo Massimo –, che su Instagram non conferma né smentisce la notizia.

“Io voglio bene a Tommaso Paradiso quanto a Marco Rissa, sono miei amici seri. Tutto il resto sono solo chiacchiere”, dice in una storia, poi aggiunge: “Calma ragazzi”. Poi, in un’intervista a Repubblica, ha chiarito la sua posizione: “Non è né un sì né un no, è che non ho un’opinione a riguardo. Sono stato travolto da un ciclone mediatico. Non so cosa abbiano deciso i Thegiornalisti, ma la storia dice che i gruppi possono continuare dopo l’uscita del cantante: i Genesis, i Beach Boys… e moltissimi altri”, ha detto.