 Lenny Kravitz è il cattivo di 007 nel videogioco ‘First Light’ | Rolling Stone Italia
Cover story
Newsletter
Cover story Newsletter
News Musica

Lenny Kravitz è il cattivo di 007 nel videogioco ‘First Light’

Un nuovo ruolo virtuale e un personaggio descritto come "carismatico e imprevedibile". Guardate voi stessi le prime immagini

di
Lenny Kravitz è il cattivo di 007 nel videogioco ‘First Light’

Lenny Kravitz nel videogame

Lenny Kravitz è nel pieno della sua epoca Bond. Sono del musicista infatti le fattezze del cattivo di nome Bawma nel prossimo videogioco 007: First Light, annunciato poche ore fa ai Game Awards.

Kravitz, presente alla cerimonia di premiazione per l’annuncio del casting, ha descritto il personaggio come «il più grande trafficante del mercato nero dell’emisfero occidentale, carismatico quanto imprevedibile».

007: First Light vedrà inoltre la star di Dexter: Origin Sin, Patrick Gibson, nei panni di una versione più giovane di James Bond. Il gioco uscirà nel 2026 ed è descritto come un gioco d’azione e avventura in terza persona che reinventa la storia delle origini della spia più famosa del mondo. Il primo trailer mostra il cattivo interpretato da Kravitz, qui:

«È fantastico entrare nel franchise di Bond con un personaggio completamente nuovo», ha dichiarato Kravitz.
Il gioco non ha ancora una data di uscita, ma sarà probabilmente disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam ed Epic Games Store.

Altre notizie su:  Lenny Kravitz
PMC

© Copyright Rolling Stone Italia 2025.

Prima di andare via