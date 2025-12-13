Lenny Kravitz è il cattivo di 007 nel videogioco ‘First Light’

Lenny Kravitz è nel pieno della sua epoca Bond. Sono del musicista infatti le fattezze del cattivo di nome Bawma nel prossimo videogioco 007: First Light, annunciato poche ore fa ai Game Awards.

Kravitz, presente alla cerimonia di premiazione per l’annuncio del casting, ha descritto il personaggio come «il più grande trafficante del mercato nero dell’emisfero occidentale, carismatico quanto imprevedibile».

007: First Light vedrà inoltre la star di Dexter: Origin Sin, Patrick Gibson, nei panni di una versione più giovane di James Bond. Il gioco uscirà nel 2026 ed è descritto come un gioco d’azione e avventura in terza persona che reinventa la storia delle origini della spia più famosa del mondo. Il primo trailer mostra il cattivo interpretato da Kravitz, qui:

I’ll be bringing the character of Bawma to life in 007 First Light. @007gameIOI Introducing Bawma, the largest black-market dealer in the Western Hemisphere who’s as charismatic as he is unpredictable. He rose from nothing, broke free, and built his own Kingdom of Aleph.… pic.twitter.com/TNBthnZFVJ — Lenny Kravitz (@LennyKravitz) December 12, 2025

«È fantastico entrare nel franchise di Bond con un personaggio completamente nuovo», ha dichiarato Kravitz.

Il gioco non ha ancora una data di uscita, ma sarà probabilmente disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam ed Epic Games Store.