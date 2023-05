L’energia di Plenitude accende i riflettori sull’estate

Barcellona, Madrid, Porto. E poi Pantelleria, Milo, e Catania. Quest’anno, l’estate dei festival e della grande musica dal vivo è resa ancora più brillante dall’energia di Plenitude, Società Benefit di Eni, che rinnova il suo impegno per supportare un percorso verso una maggiore sostenibilità partendo da ciò che unisce, più di tutto: la gioia di stare insieme ascoltando i propri artisti preferiti. Per questo, il ricco programma di eventi dell’estate sarà accompagnato da soluzioni dedicate fornite da Plenitude, per contribuire a ridurre l’impatto ambientale di alcune delle manifestazioni musicali più attese dell’estate.

Si comincia con il Primavera Sound, quest’anno in triplice appuntamento: a Barcellona dall’1 al 4 giugno, a Madrid dal 5 all’11 giugno, e infine a Porto, dal 7 al 10 giugno. Una vera e propria apertura per l’estate dei concerti, sotto il segno di alcuni tra i maggiori nomi della musica internazionale contemporanea, spaziando tra generi e tipologie di appassionati: Kendrick Lamar, Rosalía, Depeche Mode, Blur, Halsey, New Order, Skrillex, Måneskin, Diplo, Calvin Harris, sono solo alcuni degli artisti che calcheranno i palchi del Primavera, pronti a farci vivere momenti indimenticabili.

Plenitude e il Primavera Sound sono amici di vecchia data: infatti, già l’anno scorso l’azienda aveva contribuito a realizzare, nella location catalana, il primo palco alimentato a batterie caricate con energia prodotta da pannelli fotovoltaici installati presso la struttura. Quest’anno, l’impegno della Società triplica, estendendosi a tutte e tre le location del festival: a Barcellona e Madrid, tutti i palchi saranno alimentati anche da batterie caricate con energia solare e da energia elettrica certificata da garanzie di origine come prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili., e a questi si aggiunge un ulteriore palco a Porto. Ma non è tutto: infatti, Plenitude realizzerà in tutte e tre le città un’installazione tematica, ricoperta di pannelli fotovoltaici, per raccontare il percorso di decarbonizzazione intrapreso dalla società insieme al festival e permettere, allo stesso tempo, la ricarica dei dispositivi mobili del pubblico attraverso l’energia ricavata dal sole.

E in Italia? Anche nel Belpaese, Plenitude sarà Partner di importanti eventi dal vivo. Il primo appuntamento sarà a Pantelleria con The Island, Experience Festival pronto a far immergere i partecipanti in un’isola magica e incantata tra boat party, degustazioni, sport, pratiche di yoga e, naturalmente, una grande selezione di musica dal vivo. Dall’1 al 4 giugno, The Island torna per la sua seconda edizione e rinnova la sua partnership con Plenitude per il secondo anno consecutivo, che si occuperà dell’organizzazione, ogni giorno, di un boat party su catamarano a vela, in cui si uniranno divertimento, amore per l’ottima musica, e la celebrazione collettiva del potere del vento come fonte di energia. E infatti è proprio nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che si radica l’impegno di Plenitude a Pantelleria, con la donazione, l’anno scorso, di un impianto fotovoltaico che contribuisce a fornire energia solare all’isola. Nel 2022, Plenitude ha inoltre installato sull’isola di Pantelleria 10 colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Tra gli ospiti musicali di The Island, Palms Trax, Dj Tennis, Danile Plessow (MCDE), Young Marco e Saoirse.

Il viaggio estivo di Plenitude continua poi a Milo, in provincia di Catania e alle pendici dell’Etna, dove, dal 23 al 27 agosto, avrà luogo l’Opera Festival: una manifestazione musicale spettacolare e suggestiva, in cui luoghi antichi incontrano sonorità contemporanee e internazionali, dando vita a uno dei principali momenti di aggregazione per la comunità cittadina. Tra gli ospiti, DMX Crew Live, Erika de Casier, Evanora Unlimited, Tullio De Piscopo, James Holden, Guy Contact e Jane Fitz, per un programma all’insegna della musica elettronica e underground. Molte le iniziative messe in campo da Plenitude in occasione dell’Opera Festival, sia sul versante della rigenerazione urbana del territorio, sia per supportare una maggiore sostenibilità della manifestazione.

Si comincia dalla biblioteca comunale di Milo, luogo strategico per la comunità dei residenti, dove Plenitude installerà un impianto fotovoltaico, che contribuirà ad alimentare l’edificio con energia prodotta da fonte rinnovabile.

L’intervento di Plenitude si inserisce all’interno di un più ampio progetto di riqualificazione della struttura che la trasformerà in un Hub Creativo moderno e vivace con postazioni di co-working, centro di propulsione per nuove opportunità di lavoro e progettazione per i residenti. I prossimi passi: l’installazione diffusa di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e la fornitura di generatori solari per alimentare alcuni eventi del festival. Qualche esempio? Il concerto di Ilice di Carinnu, ai piedi dell’albero più antico alle pendici dell’Etna, e l’Etna Morning, spettacolo che si terrà all’alba presso i vigneti di Milo. Per finire, Plenitude fornirà tutti i materiali scenici e di allestimento dell’Opera Festival, che verranno acquistati dagli artigiani locali di Milo, sostenendo così in modo concreto la manodopera locale.