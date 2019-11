Le webstar si prendono pure la radio

Avete presente Elisa Maino, Gordon e Marta Losito? Se la risposta è no, vuol dire che siete ‘vecchi’ e che uno tsunami generazionale vi travolgerà. Sono le webstar più seguite d’Italia, e oggi pure alcuni degli speaker di Rds Next, la prima social radio al mondo, realizzata da influencer e creator (queste due parole le capite, vero?). Possiamo definirli le nuove popstar? Probabilmente sì.

On air tutti i giorni dalle 13 alle 20, la radio è millennial (no, siamo già alla Generazione Zeta) pure nella fruizione: si ascolta scaricando la app sullo smartphone o via web. Dentro c’è la musica (La Wave con Mose e Davide Semilia), il manipolo delle TikToker capitanato da Elisa Maino (ospiti di Meet & Greet con Jason Gagliani), i rapporti sentimentali (Il club delle sottone con Gordon e Versus con Giacomo Hawkman, lo YouTuber che scambia i cellulari ai fidanzati, e Ludovica Pagani), lo streetwear (Hypeology con Denny Lahome), il cazzeggio (Social Room con Jody Cecchetto e Ceskiello, colui che rubò la scena al matrimonio dei Ferragnez, e Gin Tony con Anthony IPant’s e Tony Red Nose).

Troppi nomi? Forse. Il consiglio ai ‘vecchi’ è di provare ad ascoltarli. Quando vi diranno che tra i libri più letti ci sono pure i loro (il primo romanzo di Elisa Maino, #Ops, ha venduto 100mila copie, ora è uscito il secondo), eviterete di fare figure da matusa.