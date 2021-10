Le t.A.T.u. hanno annunciato una reunion

Nella vita, tutto torna. Pure le t.A.T.u., duo russo formato da Lena Katina e Julia Volkova.

Diventate molto famose grazie ad alcuni singoli usciti nei primi anni 2000, come All The Things She Said, All About Us e Not Gonna Get Us, le due si erano separate dieci anni fa per «gravi divergenze interne al gruppo».

Ora però le cose sembrano cambiate, ed è proprio Lena a dare la notizia sui social: «Il comeback delle t.A.T.u. sarà nella primavera del 2022!». Nel post Lena chiede anche ai suoi follower quali artisti vorrebbero vedere con loro sul palco.





Le due erano diventate famosissime nel 2002 anche grazie al loro outfit da collegiali e ai loro immancabili baci durante le esibizioni. Diventate icone LGBT, le due si sono rivelate col tempo solamente una furbesca operazione di marketing messa in piedi dal manager Ivan Šapovalov. Tutt’altro che lesbiche, una di loro negli anni ha pure rilasciato commenti omofobi alla TV russa.

In attesa della reunion, cliccate qui per leggere la loro storia.