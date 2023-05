Le Spice Girls stanno davvero per tornare (tutte e cinque)?

Pare che le Spice Girls stiano lavorando a un nuovo progetto, per ora top secret, che coinvolgerebbero tutti e cinque i membri originali.

Scary Spice (alias Mel B) ha dichiarato al Sun che il gruppo sta definendo gli ultimi dettagli e che il tutto sarà rivelato presto”. “Stiamo pensando di rilasciare una dichiarazione. Non posso dire di cosa si tratti adesso perché stiamo perfezionando quello che faremo insieme, tutte e cinque, ma i fan lo adoreranno, davvero”, ha detto.

Mel B ha confermato che anche Victoria Beckham (alias Posh Spice) è coinvolta e che non è stato difficile convincerla, era più una questione di tempismo.

«Be’, non si è trattato di convincerla. Ha vestito me e mia madre quando mi hanno insignito dell’Order of the British Empire, quindi siamo sempre state in contatto”, ha spiegato Scary Spice. “Abbiamo un chat WhatsApp di gruppo, ci parliamo continuamente, ma si tratta solo di una questione di tempi. Era molto impegnata a disegnare la sua linea di moda e supportare David, e ovviamente ha dei figli, quindi si trattava solo di trovare il momento giusto e siamo riuscite a farlo. Sì, molto presto dovrebbe arrivare un annuncio”.

Nel 2019 il gruppo si è riunito senza Victoria per il loro ultimo tour negli stadi. L’anno scorso Beckham ha spiegato perché non poteva impegnarsi a partecipare a una riunione delle Spice Girls: “Mi sono divertita tantissimo a farne parte. Ma penso che ora, con tutto quello che ho in ballo, tra la mia linea di moda, quella beauty e quattro figli, non ce l’avrei fatta”, aveva detto ad Andy Cohen su Watch What Happens Live.