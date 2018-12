Le Pussy Riot arrivano in Italia

‘Blurred Lines’ è un plagio, Pharrell pagherà i danni alla famiglia di Marvin Gaye

La corte d’appello federale ha confermato la sentenza del 2015 : il brano di Pharrell e Robin Thicke è un plagio di 'Got to Give It Up', la hit del 1977 di Marvin Gaye