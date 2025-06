Le prove degli Oasis suonano «da paura», parola di Liam Gallagher

Manca solo un mese al ritorno live degli Oasis dopo 16 anni di attesa, con il tour pronto a partire il 4 e 5 luglio al Principality Stadium di Cardiff, in Galles. La band è stata avvistata fare le prove nei giorni scorsi e ora Liam Gallagher ha deciso, con un messaggio dei suoi, di raccontare le sue impressioni sulla reunion.

We have LIFT OFF Rastas sounded fucking FILTHY I’ll tell thee that there for hardly anything LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) June 3, 2025

«We have LIFT OFF Rastas sounded fucking FILTHY I’ll tell thee that there for hardly anything LG», ha scritto Liam su X nel suo ambiguo dizionario. Provando a tradurre il suo pensiero, la band, formata da Gem Archer, Paul Arthurs, Mikey Rowe e Andy Bell, suona «da paura». Un bel messaggio per i fan che sono riusciti ad accaparrarsi i ticket a disposizione.

Sotto il tweet del cantante i fan hanno iniziato a fare domande sulle emozioni vissute da Liam durante queste prove. «Eri nervoso?» chiede una ragazza. «Non essere ridicola», la risposta. O ancora: «È stato emozionante suonare con gli altri per la prima volta in 16 anni?». La replica, naturalmente, è alla Liam: «Non c’è tempo di essere emotivi, abbiamo un sacco di cose da fare». «Spirituale», e poi «biblico», sono invece le risposta a chi chiede come è stato fare le prove con la band.