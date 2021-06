«Le preghiere non funzionano, le bestemmie sì»: le reazioni dei musicisti alla protesta del Vaticano sul ddl Zan

Il Vaticano ha chiesto al governo di modificare il ddl Zan e i musicisti italiani cominciano a reagire. Secondo il Corriere della sera, la Segreteria di Stato vaticana avrebbe inviato una richiesta formale in cui chiede la modifica del disegno di legge Zan contro l’omotransfobia approvata alla Camera e ora in discussione alla commissione Giustizia del Senato. La motivazione: la legge violerebbe il Concordato.

L’ingerenza non è piaciuta ad alcuni artisti che hanno reagito sui social: fra chi si è lasciato andare a (pesanti) battute, chi ha ricordato al Vaticano alcune pendenze verso lo Stato italiano e chi invece ha protestato consigliando di sbattezzarsi.

Willie Peyote, per esempio, su Twitter ha scritto: «Le preghiere non funzionano ma le bestemmie sì. Amen. #vaticano #vaticani».

Le preghiere non funzionano ma le bestemmie sì.

Amen.#vaticano #vaticani — Willie Peyote (@willie_peyote) June 22, 2021

Fedez, invece, ha rinfacciato le tasse non pagate allo Stato italiano relative agli immobili della Chiesa: «Riassumendo: il Vaticano che ha un debito stimato di 5 miliardi di euro su tasse immobiliari mai pagate dal 2005 ad oggi per le strutture a fini COMMERCIALI dice all’Italia “guarda che con il DDL Zan stai violando il #Concordato”».

Riassumendo: il Vaticano che ha un debito stimato di 5 miliardi di euro su tasse immobiliari mai pagate dal 2005 ad oggi per le strutture a fini COMMERCIALI dice all’Italia “guarda che con il DDL Zan stai violando il #Concordato” 🤦🏻‍♂️ — Fedez (@Fedez) June 22, 2021

Più moderata Paola Turci, che ha segnalato una incongruenza sul rispetto dei diritti: «Le persone sono tutte uguali di fronte a Dio ma non per il Vaticano, che si oppone a una proposta di legge per fermare chi discrimina. Complimenti. #DDLZan».

Le persone sono tutte uguali di fronte a Dio ma non per il Vaticano, che si oppone a una proposta di legge per fermare chi discrimina. Complimenti #DDLZan — Paola Turci (@paolaturci) June 22, 2021

Mentre Elodie, pur senza citare direttamente la questione, in una storia Instagram si è detta contenta di non essere stata battezzata: «Oggi un ringraziamento speciale va ai miei genitori che non mi hanno battezzata. Grazie».

Anche se i genitori l’avessero battezzata, Elodie avrebbe la possibilità di sbattezzarsi (come dice tra l’altro Daniela Collu in una storia di Instagram): lo abbiamo spiegato qui.