Le Iene hanno incontrato Caterina Caselli, ma non l’hanno riconosciuta

La questione del caro affitti a Milano tiene banco e tutte le testate giornalistiche o trasmissioni televisive si affannano per trovare qualche aspetto nuovo o curioso da sottolineare. Così hanno fatto anche Le Iene, ma sono incappate nella più classica delle bucce di banana.

A farne le spese l’inviato Matte Viviani che nel suo servizio andato in onda ieri, martedì 9 maggio, non ha riconosciuto una delle donne che hanno fatto la storia della musica italiana. «Buongiorno, abita a Milano?» ha domandato la Iena a una signora che, cortesemente, ha risposto di sì. Così l’ha incalzata: «Sa che c’è la protesta di una ragazza che dorme in tenda?», riferendosi a Ilaria Lamera, la 23enne che ha avviato la protesta contro gli affitti alle stelle nel capoluogo lombardo. Peccato che la signora che aveva di fronte non fosse una passante qualsiasi, ma Caterina Caselli.

Non avendola riconosciuta, però, l’inviato di Italia1 ha proseguito incurante: «Quanto è grande casa sua?». E l’ex “casco d’oro” più famoso d’Italia ha risposto con grande disponibilità: «La mia casa è piccola, 150 metri quadri, compreso il terrazzo. Sì, io ospiterei, mi dia il numero dell’associazione, trovo l’idea interessante». La svista, comunque, non è stata notata neppure in fase di montaggio e di messa in onda, tanto che solo dopo più di un’ora di diretta è toccato alla conduttrice, Belen Rodriguez, fare pubblica ammenda: «Ci hanno segnalato che non avremmo riconosciuto Caterina Caselli nel servizio di Matteo Viviani» ha detto la showgirl dopo che sono arrivate alla redazione delle Iene diverse segnalazioni. E ha poi cercato di mettere una toppa a un buco difficile da colmare: «Vi ringraziamo, ma ha dato la sua opinione in qualità di cittadina di Milano incontrata casualmente e non come personaggio pubblico».