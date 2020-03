Le Haim annunciano il nuovo album e lanciano ‘The Steps’

Le Haim si lavano e truccano e fanno un gran casino nel video di The Steps. Il trio di sorelle lo ha lanciato ieri e ha annunciato che il nuovo album Women in Music Part III uscirà il 24 aprile.

Diretto da Paul Thomas Anderson e Danielle Haim, il video di The Steps mostra le tre che si truccano e vestono in modo caotico, sputando dentifricio e spalmando rossetto sullo specchio prima di fare un salto in piscina. “Ogni volta che penso di aver fatto un passo avanti ti arrabbi con me perché ho fatto un casino”, recita il testo. Poco dopo, Danielle suona la batteria con tracce di rossetto sulla canottiera.

Women in Music Part III arriva tre anni dopo Something to Tell You. È prodotto da Rostam, da Danielle e dal suo partner Ariel Rechtshaid. “Il titolo l’ho sognato”, ha detto Danielle. Ha aggiunto Alana: “Mi piace perché siamo effettivamente donne che fanno musica e veniamo immancabilmente descritte in questo modo. Mi è sembrata una buona idea appropriarmi della definizione per controllare la narrazione. Mi ha spinta a riflettere un po’ di più sulle nostre esperienze”. Este aggiunge che “le iniziali sono WIMP3 e wimp [pappamolle, rammollito, codardo] è una parola esilarante”.

The Steps è la quarta canzone tratta dall’album e segue la pubblicazione di Summer Girl, Now I’m in It e Hallelujah. I tre pezzi, lanciati da video diretti da Anderson, chiuderanno Women in Music Part III.