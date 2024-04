Le due facce di ‘Elvis’ vivono ne ‘L’Intimo Sexy Tour’ dei Baustelle

Ad assumere una nuova veste, più spoglia e – per l’appunto – intima, saranno innanzitutto i brani di Elvis, ultima fatica della band, pubblicata per BMG e spartiacque nella già longeva carriera del trio, in cui tornano ad emergere l’essenza e lo spirito più rock della loro produzione. Il disco è prossimo al compimento del suo primo anno di vita, essendo uscito lo scorso 14 aprile, ed è stato uno dei ritorni più attesi del 2023, dato che la band in quanto tale mancava dalle scene da quattro anni, in cui i tre musicisti hanno dato priorità ai loro progetti solisti e paralleli. Il rientro in scena, già da Contro il Mondo, primo singolo del percorso, ha messo in luce i benefici di questa pausa, facendo da preludio a un disco ispirato e in cui ai tratti che rendono da sempre inconfondibile la scrittura dei Baustelle si sono aggiunte delle sfumature per certi versi inedite e inusuali per la band: «L’album Elvis ha molte facce» – ha detto lo stesso Francesco Bianconi in un’intervista a Rolling Stone Italia – «tra cui quella glam rock spavalda ed esuberante, e doveva quindi essere portato nei club, che sono il posto migliore per esaltarne l’anima rock. Però un disco è sempre uno strano oggetto che, proprio come le canzoni, è ambivalente e ha varie sfaccettature. Elvis poteva contare su un’altra caratteristica: il soul. Noi Baustelle non avevamo mai avuto queste sonorità morbide, seducenti, sinuose e vellutate. Sia a livello musicale che di arrangiamenti, un po’ nel solco del soul anni ’70». Da qui l’idea di portare il disco anche nei teatri, in una veste “intima e sexy” da non confondere con quella parte dell’amore vietata ai minori: «A teatro puoi tirare fuori una musica più silenziosa, ma non meno importante. Anzi, la parola silenziosa è fuorviante, diciamo meno direttamente sparata in faccia, più sensuale. Ecco perché intimo e sexy, non c’è niente di pornografico».