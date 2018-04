Le Destiny’s Child si riuniranno a Beyoncé per l’On The Run II tour?

Dopo l’acclamatissima reunion durante lo strepitoso set di Beyoncé al Coachella, le Destiny’s Child dovrebbero apparire nuovamente insieme nel corso del tour On The Run II.

Secondo il Sun, Queen B ha in programma di invitare Michelle Williams e Kelly Rowland a esibirsi in alcune delle tracce iconiche della band in date selezionate in tutto il mondo.

“Beyoncé ha lavorato instancabilmente per la sua performance a Coachella, ma il momento culminante è stato il suo medley con Kelly e Michelle. Si sono davvero divertite a lavorare di nuovo insieme dopo tanto tempo e ora Bey è entusiasta che facciano parte di On The Run II“, ha detto una fonte al giornale inglese.

“Le ragazze hanno i loro impegni di lavoro e le loro famiglie ma potrebbero volare per certe date per sorprendere i fan perché sono tutti consapevoli della richiesta di una reunion”. Il gruppo vede l’opportunità come il “modo perfetto” per celebrare il ventesimo anniversario del loro album di debutto nel 1998.

I piani di Beyoncé per rivedere insieme il trio iconico arrivano mentre lei e Jay Z stanno facendo i preparativi per rendere il loro secondo tour mondiale insieme più epico che mai. La coppia sta per iniziare le prove in vista della serie di 48 date, che si apriranno il 6 giugno a Cardiff.