Le condizioni di salute precarie di Shane MacGowan dei Pogues

«Vorrei ringraziare di cuore chi ha inviato messaggi a me e a Shane MacGowan. Grazie a Spider Stacy e Terry Woods (membri dei Pogues, ndr) per essere venuti a fargli visita. Amore e preghiere per tutti quelli che in questo momento stanno lottando. Tenete duro!».

È l’ultimo tweet di Victoria Mary Clarke a proposito del marito e cantante dei Pogues Shane MacGowan, 65 anni, attualmente ricoverato in ospedale.

Clarke sta aggiornando i fan sulle sue condizioni di salute precarie e postando foto del marito che danno un’idea ai fan del suo stato.

I just wanted to say a massive thanks to everyone who has been messaging me and ⁦@ShaneMacGowan⁩ and thank you 🙏 ⁦@spiderstacy⁩ and Terry Woods for coming to visit him ❤️love and prayers for everyone who is struggling right now ❤️hang in there! pic.twitter.com/9OrUdgPxEd — @victoriamary (@Victoriamary) November 14, 2023

MacGowan è stato ricoverato prima dello scorso Natale per una encefalite. È rientrato in ospedale a giugno. Pochi giorni fa Clarke ha descritto su Instagram la «paura terrificante» di perderlo.

«L’amore è la cosa più bella e potente che gli esseri umani possono sperimentare, ma può anche essere doloroso, soprattutto se si ha paura di perdere la persona che ami». E poi: «Quando si ama profondamente ci si trova ad affrontare la paura terrificante di perdere qualcuno, paura che può essere talmente grande e devastante che non si riesce a immaginare come sopravvivere e andare avanti senza la persona amata».

Un mese e mezzo fa, Clarke scriveva che MacGowan «ha un bell’aspetto oggi» e che «siamo determinati come sempre a tornare a casa». Forza, Shane!