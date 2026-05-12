Le condizioni di Bonnie Tyler sono «gravi, ma stabili»

Bonnie Tyler resta in condizioni «gravi, ma stabili». Lo dicono i dottori dell’ospedale di Faro, in Portogallo, dove è ricoverata dopo l’intervento d’urgenza all’intestino a cui è stata sottoposta la scorsa settimana.

L’aggiornamento sulle condizioni di salute della cantante è stato pubblicato oggi sul suo sito ufficiale. Nonostante la gravità della situazione, i medici «sono fiduciosi che possa riprendersi completamente».

Allo stesso tempo la famiglia lamenta «le numerose voci sensazionalistiche e false che circolano nei media» e in particolare quelle messe in giro da una persona di nome Liberto Mealha, che in alcune interviste si è presentato come un amico stretto della cantante. La famiglia spiega che «non la rappresenta in alcun modo e non è in contatto con loro circa le condizioni di Bonnie».

«Quando ci saranno ulteriori notizie sulle sue condizioni pubblicheremo un altro comunicato, ma chiediamo ai media di smettere di speculare o diffondere voci assurde, che hanno il solo risultato di turbare la famiglia, gli amici e i tantissimi fan. Chiediamo ancora una volta privacy e rispetto in questo momento difficile».

Tyler è stata ricoverata e operata d’urgenza mercoledì scorso, il 6 maggio. Le prime notizie circa le sue condizioni e la riuscita dell’intervento erano state rassicuranti. Due giorni dopo, però, i famigliari hanno diffuso un aggiornamento spiegando che Tyler era stata posta in stato di coma farmacologico per favorire la guarigione. Nell’aggiornamento di oggi non si specifica se la cantante si trovi ancora in coma.

La cantante festeggia quest’anno i 50 anni di carriera discografica (il singolo di debutto My! My! Honeycomb è uscito nel 1976). L’esibizione prevista il 22 maggio all’interno di un festival a Malta è stata cancellata, le altre date del tour risultano al momento confermate. La prima è prevista il 30 maggio a Wiesmoor, in Germania.

Da Rolling Stone US.