Le canzoni più ascoltate su Spotify nel 2021

Spotify ha rivelato in esclusiva a Rolling Stone quali sono le canzoni più ascoltate in Italia nel 2021, dividendole in cinque speciali classifiche per decennio che vanno dagli anni ’60 agli anni ’10 del 2000. Non mancano alcune curiosità. La regina dei Sixties si conferma Aretha Franklin, anche se i Rolling Stones piazzano ben tre brani fra quelli che hanno totalizzato più ascolti (solo uno per i Beatles) e per trovare il primo italiano, Fabrizio De André, bisogna scorrere fino al quarto posto.

Negli anni ’70, invece, spiccano i Queen (e hanno due canzoni) mentre il primo artista italiano è sempre al quarto posto, Vasco Rossi. Lucio Battisti addirittura al nono. Negli anni ’80 dominano gli stranieri: su tutti gli AC/DC. Gli italiani tornano decisamente protagonisti nei ’90 con i Lùnapop secondi classificati (primi gli Oasis) e a seguire Franco Battiato, Vasco Rossi, Samuele Bersani e Ligabue. Negli anni zero si fa largo Mannarino (quarto) in una classifica dominata da Eminem e Linkin Park.

Infine, i dati che finalmente ci vedono dominare sono quelli relativi agli anni dal 2010 in poi, dove gli alfieri nel mondo del rock made in Italy, i Måneskin, si piazzano al primo posto (e due brani in totale) in una classifica molto eterogenea e che vede la presenza anche di Marracash decimo.

60s:

1. Aretha Franklin – I Say a Little Prayer

2. The Rolling Stones – Sympathy For The Devil – 50th Anniversary Edition

3. The Rolling Stones – (I Can’t Get No) Satisfaction – Mono Version

4. Fabrizio De André – Bocca di rosa

5. The Beatles – Here Comes The Sun – Remastered 2009

6. The Animals – House Of The Rising Sun

7. The Rolling Stones – Paint It, Black

8. Fabrizio De André – La guerra di Piero

9. Marvin Gaye, Tammi Terrell – Ain’t No Mountain High Enough

10. Creedence Clearwater Revival – Fortunate Son



70s:

1. Queen – Bohemian Rhapsody – Remastered 2011

2. Dire Straits – Sultans Of Swing

3. Queen – Don’t Stop Me Now – Remastered 2011

4. Vasco Rossi – Albachiara – Remastered 2019

5. AC/DC – Highway to Hell

6. KISS – I Was Made For Lovin’ You

7. Queen We Will Rock You – Remastered 2011

8. Pink Floyd – Wish You Were Here

9. Lucio Battisti – Il mio canto libero

10. Pink Floyd – Another Brick in the Wall, Pt. 2

80s:

1. AC/DC – You Shook Me All Night Long

2. The Police – Every Breath You Take

3. AC/DC – Back In Black

4. Queen – Another One Bites The Dust – Remastered 2011

5. David Bowie, Queen – Under Pressure – Remastered 2011

6. Michael Jackson – Billie Jean

7. Guns N’ Roses – Sweet Child O’ Mine

8. A-ha – Take on Me

9. Francesco De Gregori – La donna cannone

10. U2 – With Or Without You – Remastered



90s:

1. Oasis – Wonderwall – Remastered

2. Lùnapop – 50 Special

3. Franco Battiato – La Cura

4. Nirvana – Smells Like Teen Spirit

5. Vasco Rossi – Sally

6. Samuele Bersani – Giudizi universali

7. Ligabue – Certe notti

8. Coolio, L.V. – Gangsta’s Paradise

9. AC/DC – Thunderstruck

10. R.E.M. – Losing My Religion

2000s:

1. Linkin Park – In the End

2. Eminem – The Real Slim Shady

3. Eminem – Without Me

4. Mannarino – Me so’ mbriacato

5. Eminem, Nate Dogg – Till I Collapse

6. Eminem – Lose Yourself – From “8 Mile” Soundtrack

7. Black Eyed Peas – I Gotta Feeling

8. Linkin Park – Numb

9. Vasco Rossi – E…

10. Tiziano Ferro – Il Regalo Più Grande



2010s:

1. Måneskin – Beggin’

2. Will – Estate

3. Masked Wolf – Astronaut In The Ocean

4. Justin Wellington, Small Jam – Iko Iko (My Bestie)

5. The Weeknd – Blinding Lights

6. Boomdabash, J-AX, Rocco Hunt – Ti volevo dedicare (feat. J-AX & Boomdabash)

7. Ana Mena, Fred De Palma – Una volta ancora (feat. Ana Mena)

8. A7S, Topic – Breaking Me

9. Måneskin – Torna a casa

10. Marracash – Crudelia – I nervi