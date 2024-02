Le canzoni di Sanremo 2024 occupano le prime 13 posizioni della classifica ufficiale

Tredici canzoni di Sanremo nelle prime 13 posizioni della classifica italiana ufficiale, a meno di 72 ore dalla loro pubblicazione.

La FIMI ha reso note le nuove Top for the Music, le classifiche ufficiali settimanali che in questo caso tengono conto degli ascolti realizzati dal 2 all’8 febbraio. Quella dei singoli è monopolizzata dalle canzoni sanremesi uscite nella notte tra il 6 e il 7 febbraio. Sono tutte il classifica, da I p’ me, tu p’ te di Geolier che è al primo posto a Spettacolare di Maninni che è alla posizione numero 82.

Dietro al pezzo di Geolier ci sono nell’ordine quelli sanremesi di Annalisa, Mahmood, Angelina Mango, Irama, Gazelle, The Kolors, Loredana Bertè, Emma, Mr. Rain, Ghali, Alessandra Amoroso, Dargen D’Amico. Quest’ultimo è anche nella classifica degli album, al numero 12, avendo pubblicato Ciao America venerdì scorso, privo ovviamente fino a mercoledì della canzone sanremese.

Ecco le prime 10 posizioni: