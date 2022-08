Lazza da record: ‘Sirio’ è il disco con più settimane al numero 1 degli ultimi 10 anni

Lazza ha un nuovo motivo per brindare: il suo ultimo disco, Sirio, dal 12 agosto è ufficialmente l’album con più settimane alla n.1 degli ultimi dieci anni.

Dopo aver totalizzato 13 settimane in testa alla chart FIMI/GfK degli album più venduti, Lazza ha conquistato il record questa settimana, la quattordicesima. Il record era detenuto dai The Kolors con il loro album del 2015, Out. Parlando di più di 10 anni fa invece, Vasco conquistò la vetta della classifica per 19 settimane. Era il 2011.

Questo il disco: