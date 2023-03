L’avete visto il video della ragazza sulla sedia a rotelle che fa stage diving?

Nelle ultime ore è diventato virale un video in cui una ragazza in sedia a rotelle fa stage diving ad un festival di musica hardcore a Louisville, in Kentucky.

La scena è stata pubblicata su Twitter da Sunny Singh, videomaker che gira l’America filmando in modo professionale le band della scena hardcore, concentrandosi principalmente sull’energia del pubblico tra mosh pit furiosi, corpi che volano dal palco e cantanti persi in una marea di fan che vogliono afferrare il microfono per urlarci qualcosa dentro. Del suo canale YouTube, hate5six, uno degli archivi live più solidi e amati della scena attivo dal 2008, ve ne avevamo già parlato e non è un caso che sia stato proprio lui a catturare quel momento al Life And Death Brigade Fest dello scorso weekend durante l’esibizione dei Kublai Khan Tx.

«La cosa più folle che abbia mai visto» è la caption con cui Singh ha pubblicato il clip. Detto da uno che ha filmato più di 5 mila concerti, possiamo credergli. Il video in appena due giorni ha raggiunto quasi un milione di visualizzazioni e, come preannunciato da hate5six, sta mandando i fan della scena hardcore in delirio (come si può leggere nei commenti al post del videomaker).

Qui il video: