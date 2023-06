L’avete vista Paris Jackson, la figlia di Michael, che canta ‘Even Flow’ dei Pearl Jam al Bonnaroo?

Per la serie “cose che nel 1991 non pensavamo di vedere”, ecco un paio di video di Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che canta Even Flow dei Pearl Jam.

È successo durante l’ultima giornata del Bonnaroo di Manchester, Tennessee, domenica 18 giugno, lo stesso giorno in cui Hayley Williams dei Paramore è salita sul palco con gli headliner Foo Fighters per cantare assieme My Hero.

Ecco due brevi video dell’esibizione di Paris Jackson:

Per chi è rimasto fermo all’album di due anni fa Wilted (ne abbiamo scritto qui) può risultare spiazzante, ma il rock alternativo anni ’90 è uno dei punti di riferimento degli ultimi singoli di Paris Jackson. Il singolo che ha pubblicato un anno fa Lighthouse si rifà a quel mondo e del resto ci suonava anche Mike McCready dei Pearl Jam, oltre ad essere accompagnato da un video che fa molto anni ’90.

L’attacco di Bandaid, il singolo che Jackson ha pubblicato a febbraio, potrebbe essere quello di una canzone dei Nirvana. «È il tipo di musica che sognavo di fare quando a 14 anni ho sperato i Nirvana e i Pixies», ha detto la cantante a NME.