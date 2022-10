L’avete vista la mini jam di Fedez con Salmo?

Dopo esserne dette di tutti colori, con dichiarazioni velenosette durante la pandemia, Fedez e Salmo si sono rap-pacificati con una gag a San Siro, quest’estate al concerto del secondo. Ora siamo allo step 2 dell’inattesa amicizia fra i due.

In un breve video postato pochi minuti fa da entrambi li si vede in sala prove mentre suonano: Fedez alla chitarra, Salmo al basso, Jacopo Volpe alla batteria, uniti forse dalla comune passione per il punk, più o meno pop. Ed eccola qua, la più improbabile e sorprendente versione italiana dei Blink-182.

È un breve frammento strumentale. «Vi manca una voce vedo», commenta scherzosamente Nitro. Commento migliore: «Il multiverso è qualcosa di cui sappiamo spaventosamente poco».