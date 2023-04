L’avete sentito Tony Hadley degli Spandau Ballet che canta Battiato?

Se quarant’anni fa, quando uno cantava True e Gold e l’altro La stagione dell’amore e Un’altra vita, ci avessero detto che un giorno avremmo ascoltato Tony Hadley cantare Franco Battiato non ci avremmo creduto nonostante la frequentazione e il successo degli Spandau Ballet nel nostro paese.

E invece è successo ieri sera, ovviamente a StraMorgan, il programma in quattro puntate di Morgan e Pino Strabioli.

Uno degli ospiti della puntata dedicata a Franco Battiato (e in parte a Brian Eno) è stato il cantante degli Spandau Ballet che oltre a interpretare il suo pezzo solista Mad About You, ha duettato con Morgan su No Time No Space, singolo di Battiato tratto dell’album del 1985 Mondi lontanissimi.

Ecco il video e, sotto, un altro duetto Hadley-Morgan: Through the Barricades degli Spandau.