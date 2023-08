L’avete sentito il pezzo drum and bass di Salmo, anzi di DJ Treeplo?

Salmo ha pubblicato un altro pezzo come DJ Treeplo, l’alter ego che usa quando fa i dj set e a volte sui social (vedi la copertina di Nevermind), portatore sano di ironia e di parrucca, nonché creatore di grande scompiglio a Olbia (ai tempi del Covid, ricordate?).

Il pezzo s’intitola Vlad. Su una base drum and bass, Salmo ripete fino allo stordimento il testo: “Ok, il mio nome è Treeplo, mi sa non l’hai capito, gli altri fanno i dj, ma io sono il più fico, ehi ehi, mandami in play, sì, sono proprio il tipo che ti sorpassa in curva con il terzo dito, arrivo con il cavo sul palco del tuo club, ho il flow che è un bodyguard, lo chiameremo Vlad, da schiaffi come Bud, no cap, no pietà, dammi l’ok dammi l’ok dammi l’ok, ok!”.

Vlad è disponibile su YouTube e in download gratuito a questo link. Sui servizi di streaming ci sono altri due pezzi di Treeplo: No One Else con Shari e Woaw in collaborazione con… Salmo.

Una decina di giorni fa Salmo ha spiegato che si sarebbe preso una pausa dall’attività live: «Il corpo mi chiede di fermarmi. Nell’ultimo mese tra video, concerti, 30 punti di sutura, 2 giri di antibiotico, cali di pressione, laringite e febbre non so come ho fatto a stare in piedi».

In attesa della collaborazione con Noyz Narcos annunciata nell’autunno 2022 con un post Instagram, in estate Salmo si è “scontrato” a colpi di diss con Luchè, un po’ wrestling e un po’ dialogo filosofico.