L’avete sentito De Gregori che rifà ‘Certe notti’ di Ligabue?

Certe notti rifatta da Francesco De Gregori è una delle reinterpretazioni più curiose e attese contenute in Buon compleanno Elvis Covered, ovvero le canzoni dell’album del 1995 di Ligabue rifatte da artisti vari. Undici anni fa Ligabue aveva duettato con De Gregori su Alice.

Si va da Giuliano Sangiorgi che rifà Vivo morto o x, scelta come singolo di lancio in radio, a Max Pezzali alle prese con Leggero passando per Elisa (Seduto in riva a un fosso), Stefano Accorsi (Buon compleanno, Elvis! recitata), Shablo con Mimì e Tormento (La forza della banda), Edoardo Bennato (Un figlio di nome Elvis) e Venerus (Il cielo è vuoto o il cielo è pieno). E ancora, Tananai, Gazzelle, Fast Animals and Slow Kids, Emma, Fiorella Mannoia.

Buon compleanno Elvis Covered è l’ultimo atto delle celebrazioni dell’album che conteneva Certe notti, è già disponibile in streaming e lo sarà in CD e vinile dal 3 ottobre.

Dopo La notte di certe notti a Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta, nel 2026 Ligabue si esibirà negli stadi di Roma (12 giugno), Torino (17 giugno), Milano (20 giugno). A maggio farà otto date in Europa, a Barcellona, Madrid, Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo.

In quanto a De Gregori, a partire dal 31 ottobre porterà la celebrazione di Rimmel nei palasport.