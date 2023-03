L’avete sentita Nicole Scherzinger che canta ‘My Heart Will Go On’ di Céline Dion nello stile dei Led Zeppelin?

Nel caso vi chiediate che fine ha fatto Nicole Scherzinger, la cantante, ballerina, modella e attrice delle Pussycat Dolls, ieri sera era nel cast della prima puntata della seconda stagione di That’s My Jam, il programma di Jimmy Fallon che prende spunto dai giochi musicali del Tonight Show.

Uno dei giochi a cui ha partecipato Scherzinger è la Wheel of Musical Impressions. Consiste nell’interpretare una data canzone nello stile di un cantante che con quel pezzo non c’entra nulla. Scherzinger ha cantato My Heart Will Go On di Céline Dion, dalla colonna sonora di Titanic, nello stile di Led Zeppelin, stupendo tutti.

Ecco il video, che ha cominciato a girare (e a far parlare) ancor prima della messa in onda della puntata: