L’avete sentita la cover di Poppy di ‘Last Christmas’ degli Wham?

Poppy (a questo link la storia delle sue origini) ha pubblicato una cover di Last Christmas degli Wham!. È prodotta da Jordan Fish, fino al 2023 membro dei Bring Me the Horizon, che la annuncia scrivendo che «quest’anno Natale è arrivato prima».

È una cover “hard pop” ed è pubblicata in esclusiva su Spotify. La cantante e il produttore hanno già collaborato per l’ultimo album di Poppy Negative Spaces nel quale Fish si è sforzato di «inserire i testi e lo stile di Poppy in strutture musicali più convenzionali».

Nel 2023 e nel 2024 Last Christmas è tornata al numero uno della classifica inglese nella settimana di Natale, un’impresa che non era riuscita nel 1984 quando al primo posto c’era Do They Know It’s Christmas? del progetto benefico Band Aid.

La lotta per la conquista della vetta della Official Chart durante le feste natalizie è particolarmente sentita nel Regno Unito, con campagne affinché ci arrivino certe canzoni. Nel 2009, ad esempio, c’è stata una campagna mediatica per far arrivare al numero uno la vecchia Killing in the Name dei Rage Against the Machine e non il vincitore di X Factor come accaduto nei quattro anni precedenti.