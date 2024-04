L’avete sentita la canzone di Nick Cave e Warren Ellis dedicata a Amy Winehouse?

È uscita la colonna sonora di Back to Black il film biografico su Amy Winehouse che vedremo in Italia a partire dal 18 aprile.

È composta dalla coppia Nick Cave-Warren Ellis e si chiude con Song for Amy, una canzone inedita dedicata alla cantante inglese morta nel 2011. “Darei qualunque cosa perché tu restassi / Ma se te ne vai adesso, non mi metterò in mezzo”, canta Cave.

«Nick e Warren erano gli unici musicisti a cui ho pensato per la colonna sonora di Back to Black», ha detto il regista Sam Taylor-Johnson. «Ho sentito tutta la musica che hanno composto in questi anni, lavorare con loro è stata la realizzazione di un sogno. La loro sensibilità e la comprensione che hanno della storia narrata hanno dato vita a una colonna sonora profonda e commovente».

Oltre allo score di Cave e Ellis, è uscita sulle piattaforme anche la raccolta delle canzoni del film, quelle di Winehouse e non solo. Contiene infatti anche i pezzi che si sentono nel biopic tra cui Leader of the Pack delle Shangri-Las, canzone chiave dell’incontro fra Amy e Blake, e la stessa Song for Amy.