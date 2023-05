L’avete sentita ‘Enter Sandman’ dei Metallica rifatta dai Motörhead?

Ieri, 8 maggio, era il Motörhead Day, il giorno in cui si celebra la band di Lemmy Kilmister. Per l’occasione è stata pubblicata sui servizi di streaming la cover di Enter Sandman dei Metallica.

Accompagnata da un video animato in cui un bambino viene tormentato dall’omino del sonno e salvato da Warpig, la cover era stata inclusa nella compilation del 1998 ECW Extreme Music dove tra le altre cose Bruce Dickinson & Roy Z rifacevano gli Scorpions e i Monster Magnet suonavano Kick Out the Jams degli MC5.

Enter Sandman fa parte di un EP dei Motörhead pubblicato ieri che contiene anche R.A.M.O.N.E.S. (2006 Version), la cover di God Save the Queen dei Sex Pistols, Rosalie a Montreux nel 2007 e Silver Machine live nel 1995.

Ecco il video: