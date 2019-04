L’autobiografia di Prince uscirà a novembre

The Beautiful Ones, l’autobiografia incompleta di Prince, uscirà il prossimo autunno, a più di tre anni di distanza dalla morte del musicista. La notizia arriva dall’editore Random House, che ha confermato la pubblicazione del libro: The Beautiful Ones racconterà tutta la storia di Prince, dall’infanzia fino al successo mondiale, e conterrà fotografie inedite, appunti e le versioni manoscritte dei suoi testi più belli, tra cui quello di Purple Rain.

Prince aveva annunciato il libro alcune settimane prima della sua morte, avvenuta nel 2016 per un’overdose accidentale di fentanyl: «Questo è il mio primo libro», aveva detto. «Mio fratello Dan mi sta aiutando a completarlo, è un buon critico e ho bisogno di lui. Siamo partiti dal primo ricordo della mia vita e abbiamo intenzione di arrivare fino al SuperBowl».

“The Beautiful Ones racconta, in maniera profondamente personale, come Prince Rogers Nelson è diventato il Prince che tutti conosciamo: la vera storia di un bambino che ha creato un personaggio, una visione artistica, e una vita, prima delle hit e del successo che l’avrebbero definito”, ha dichiarato Random House. La versione italiana del libro uscirà a novembre per HarperCollins.