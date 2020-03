A un anno dal suo live al Locus di Locorotondo, Mrs. Lauryn Hill torna in Italia per una nuova data. La cornice è quella del Roma Summer Fest, dove l’ex Fugees porterà una delle date del suo tour. L’appuntamento è per il prossimo 29 luglio alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma. I biglietti saranno disponibili su Ticketone dalle ore 12:00 di venerdì 6 marzo su TicketOne.

L’ultimo lavoro di Lauryn è un featuring nel brano Coming Home di Pusha T. Potete ascoltarlo qui: