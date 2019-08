Lauryn Hill ritorna con Pusha-T. Ascolta ‘Coming Home’

Una nuova canzone di Lauryn Hill è sempre una grande notizia. Poco importa se anche stavolta stiamo parlando di un featuring, questa volta con Pusha-T. Il brano si chiama Coming Home ed è il nuovo singolo del rapper.

Il brano è stato prodotto da Charlie Heat, Kanye West e Mike Dean. «Le ho scritto, le è piaciuta l’idea e ha accettato», ha detto Pusha-T ai microfoni di Apple Music’s Beats 1. Nel pezzo, Lauryn canta su un beat decisamente old school, segno anche della volontà di tornare alle sonorità delle origini.

Lauryn non pubblica nuovi brani dal 2016, quando è uscita una versione rivisitata di I Find It Hard to Say (Rebel). Il suo unico disco di inediti, The Miseducation of Lauryn Hill, risale al 1998.

Qui sotto potete ascoltare Coming Home. Il beat Spoiler: è una bomba.