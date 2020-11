Laura Pausini scrive che «fa più notizia Maradona delle donne abusate», poi lo cancella

La morte di Diego Maradona ha messo in secondo piano com’era prevedibile molte altre notizie, tra cui quelle relative alle donne vittime di violenza. Proprio ieri, nel giorno in cui è scomparso l’argentino, si celebrava la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La cosa non è andata giù a Laura Pausini che ne ha scritto su Instagram, come riporta il Corriere della Sera.

«In Italia fa più notizia l’addio ad un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone, ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l’addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate. Oggi non sono la notizia più importante di questo paese… nonostante stamattina ne abbia perse altre due. Non so davvero che pensare».

La cantante ha poi cancellato il commento, di cui qualcuno ha provveduto a scattare un’istantanea.