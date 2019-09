Laura Pausini regala iPhone e Tesla su Instagram, ma il profilo è stato hackerato

Questa mattina sembrava che Laura Pausini fosse stata colta da un improvviso impeto di generosità, con la cantante che tramite la propria pagina Instagram dichiarava di esser pronta a regalare 2000 iPhone XS, 1000 MacBook, valanghe di Apple Watch e addirittura trenta Tesla, forse per sconfiggere definitivamente La Solitudine facendosi nuovi e fedeli amici.

Ovviamente Laura non sta regalando nulla, dato che si è trattato di un attacco hacker, come spiegato dalla stessa Pausini via Twitter, aggiungendo che il suo team sta lavorando per ripristinare la normalità e invitando i fan a non cliccare sugli annunci farlocchi.

Il profilo di Instagram è stato hackerato. Ci stiamo muovendo per risolvere il prima possibile. Instagram profile has been hacked. We are trying to fix it. LPSTAFF. — Laura Pausini (@LauraPausini) September 24, 2019

Tuttavia, proprio su Twitter, Laura era stata già vittima di un attacco simile, quando inconsapevolmente si era trovata un esercito di fan di Alessandra Amoroso arrabbiati per un like messo ad un post che offendeva la loro beniamina. Anche in quel caso la cantante di Solarolo era innocente, dato che era stato un pirata informatico a cercare di mettere zizzania tra le due colleghe.