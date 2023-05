Laura Pausini parteciperà al concerto di beneficenza per l’Emilia Romagna

Laura Pausini parteciperà al concerto di beneficenza per sostenere l’Emilia Romagna. L’ha annunciato la stessa cantante con un tweet sui suoi profili social: «La mia Romagna chiama. Io ci sono. Vi aspetto».

Il concerto è stato lanciato da sindaci e presidente della Provincia di Ravenna, del Nuovo Circondario Imolese, dal Sindaco della Città metropolitana di Bologna, dai Presidenti delle Province di Forlì-Cesena e di Rimini: «Lanciamo oggi il nostro appello, nel rispetto di chi ancora sta lottando per liberare le proprie case e aziende dal fango, e mettere in sicurezza le tante aree franate, per gettare fin da ora un ponte di solidarietà concreta e di speranza verso il futuro ritorno alla normalità. In questo ambito, condividiamo un titolo, una data e un luogo per questo evento: Music Valley – Romagna Mia, Live Charity Concert, in programma il 5 agosto 2023 all’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, nell’ambito della ricorrenza dei suoi 70 anni».

La Mia Romagna Chiama.

Io Ci Sono.

Vi Aspetto. My Romagna Is Calling.

I Am In.

And I Wait For You. Mi Romaña Está Llamando.

Yo Estoy.

Y Os Espero. Minha Romagna Está Chamando.

Eu Estou.

E Espero Vocês. Ma Romagne M'appelle.

Je Suis Là.

Je Vous Attends.#EmiliaRomagna pic.twitter.com/FqfbqY1Qev — Laura Pausini (@LauraPausini) May 22, 2023

Il concerto si terrà il 5 agosto presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, ma al momento non ci sono notizie sugli artisti che prenderanno parte all’iniziativa.

Nel frattempo, Pausini devolverà il compenso dei tre show di giugno-luglio a Venezia ai comuni di Solarolo, Castelbolognese e Faenza.

Ciao a tutti,

Come sapete al momento il mio unico pensiero è per la mia terra e tutte le persone che la abitano.

Da qualche giorno sto aggiornando le mie storie ig con tutte le info di raccolta utili, alle quali anche io ho aderito e che sono certa essere serie. Ho deciso di… pic.twitter.com/2YXazOQA1v — Laura Pausini (@LauraPausini) May 22, 2023

Non è la prima volta che la cantante partecipa o addirittura promuove eventi di questo tipo: il 21 giugno 2009, all’indomani del terremoto dell’Aquila, organizzò assieme a Fiorella Mannoia il concerto Amiche per l’Abruzzo, tenutosi allo stadio San Siro. La manifestazione coinvolse in varie modalità 102 artiste, di cui 43 presenziarono quel giorno.