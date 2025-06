Laura Pausini e Robbie Williams insieme per il brano ‘Desire’

Robbie Williams, confermato ambasciatore ufficiale di FIFA per la musica, nel suo primo impegno ufficiale in questo ruolo ha invitato Laura Pausini a partecipare al primo inno ufficiale di FIFA, Desire, brano che sarà presentato in anteprima all’opening dei Mondiali per Club di domani a Miami.

Scritto dallo stesso Robbie Williams, prodotto da Karl Brazil e Owen Parker e mixato a Richard Flack, Desire accompagnerà i giocatori al loro ingresso in campo in tutti i tornei e le partite di FIFA in tutto il mondo. Le due popstar eseguiranno il brano in duetto in occasione della finale della Coppa del Mondo per Club, il prossimo 13 luglio al Metlife Stadium di New Jersey, negli USA.

Il brano sarà accompagnato da un videoclip inedito che verrà proiettato sugli schermi dell’Hard Rock Stadium di Miami e sarà prossimamente disponibile sulle piattaforme digitali.