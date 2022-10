Laura Pausini condurrà i Latin Grammy Awards

Dopo la conduzione dell’Eurovision con Mika e Alessandro Cattelan, Laura Pausini condurrà i prossimi Latin Grammy Awards, giovedì 17 novembre alla Michelob Ultra Arena Of Mandalay Bay Resort And Casino di Las Vegas.

Negli anni, Laura è stata nominata al premio tredici volte vincendo quattro volte. «I Latin Grammy hanno da sempre un posto speciale nel mio cuore ed è un grande onore far parte di questo evento, un riconoscimento importante per la mia musica da parte del mondo latino americano. La conduzione di Eurovision quest’anno mi ha fatta appassionare anche ad una parte diversa del mio lavoro, che lo completa, e per questo con grandissimo entusiasmo ho accettato la proposta di questa nuova sfida che mi vedrà sul palco il prossimo 17 novembre come conduttrice. Da italiana è per me motivo di orgoglio fortissimo».