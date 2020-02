L’attrice Rae Dawn ha detto di aver fatto sesso con Mick Jagger quando aveva 15 anni

L’attrice Rae Dawn ha dichiarato di essere andata a letto con Mick Jagger quando era ancora minorenne. In un’intervista rilasciata al Daily Mail, Dawn, oggi 58enne, ha detto di aver trascorso la notte con il frontman dei Rolling Stones a New York nel 1977, mentre Jagger era ancora sposato con la prima moglie Bianca. Tuttavia, stando a quanto riportato dalla testata britannica, il cantante non sarebbe stato al corrente dell’età di Dawn: «Non mi ha mai chiesto quanti anni avessi, né io gli dissi la mia età, semplicemente l’argomento non è venuto fuori», ha confidato l’attrice. «Ricordo di aver pensato che fosse davvero carino. Aveva i capelli spettinati. Pensai: “Oh cavolo, è bellissimo”».

I due avrebbero poi passato insieme il giorno successivo in uno studio di registrazione, prima della serata trascorsa ad un concerto dei Fleetwood Mac al Madison Square Garden. Rae, in seguito apparsa nel video realizzato per Just Another Night, singolo pubblicato da Jagger nel 1985, ha sottolineato come Jagger non debba essere incolpato per l’accaduto. «Non ha fatto nulla di male. Non mi ha fatto fare niente che non volessi fare», ha detto l’attrice. «Erano gli anni Settanta, era un’epoca diversa. Non ero una vittima. Non voglio che Jagger passi dei guai per questo. Non è stato traumatizzante e sapevo quello che stavo facendo. Non ero una scolaretta innocente. Mi sono sempre comportata in maniera più matura rispetto alla mia età, a 15 anni ero già un’adulta».

Nonostante all’epoca dei fatti l’età minima per il rapporto consensuale fosse 17 anni, Jagger non sarebbe comunque accusabile di reato, dato che la prescrizione per la denuncia di stupro di secondo grado cade dopo 20 anni.