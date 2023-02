L’attacco di Polly Samson a Roger Waters: «Bugiardo, ladro, eludi le tasse e canti in playback»

Roger Waters è stato spesso ampiamente criticato, anche e soprattutto dal suo compagno di band David Gilmour, e a sua volta ha picchiato duro. Lo scontro fra i due ha raggiunto in passato livelli drammatici. Sono divisi da tante cose: la politica, le idee sulla musica, la gestione dei Pink Floyd, le ristampe, il racconto sui rispettivi ruoli nella band in passato.

La moglie di Gilmour, scrittrice e co-autrice dei testi di molte canzoni del marito, è andata oltre e con un tweet pubblicato stamattina ha attaccato Waters con una certa ferocia.

«Purtroppo, Roger Waters, sei antisemita fino al midollo. Sei anche un apologeta di Putin e un bugiardo, un ladro, un ipocrita, uno che elude le tasse e canta in playback, un misogino, un invidioso patologico, un megalomane. Ne abbiamo abbastanza delle tue cazzate».

Tra i “mi piace”, quello dell’account ufficiale di David Gilmour. Al momento Waters non ha replicato.

Sadly @rogerwaters you are antisemitic to your rotten core. Also a Putin apologist and a lying, thieving, hypocritical, tax-avoiding, lip-synching,misogynistic, sick-with-envy, megalomaniac. Enough of your nonsense.

— pollysamson (@PollySamson) February 6, 2023