L’appello di Iggy Pop alla politica che non c’entra niente con Black Lives Matter

Iggy Pop ha contattato i senatori della Florida Marco Rubio e Rick Scott per convincerli a sostenere il “Big Cat Public Safety Act”, una proposta di legge per proteggere le tigri e gli altri grandi felini dagli abusi degli uomini.

Se dovesse essere approvata, la legge proibirebbe la proprietà privata, il contatto diretto con il pubblico e altre interazioni pericolose con questi animali come il “cub petting” (le coccole ai cuccioli, ndt), una pratica comune per chi gestisce zoo o altre attività simili. L’uscita di Tiger King, la serie Netflix che racconta e condanna queste pratiche, ha contribuito alla popolarità della proposta di legge, che ora è supportata da più di metà dei membri della Camera degli Stati Uniti.

Anche Iggy Pop, come Kate Mara, Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Edie Falco e Hilary Swank, ha firmato una petizione a favore della proposta. «Il Big Cat Public Safety Act, che ha raccolto supporto bipartisan sia alla Camera che al Senato, vuole proteggere i grandi felini dagli abusi e proibire la proprietà privata di questi animali selvaggi, così da vietare attività pericolose che li coinvolgono», ha detto Iggy in un comunicato. «Se dovessero supportare la proposta, i senatori della Florida dimostrerebbero il loro impegno per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto per gli animali esotici».