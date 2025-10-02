L’appello di Elisa in lacrime a Meloni dopo il blocco della Flotilla: «Portateli voi gli aiuti, perché stanno morendo»

Ieri sera, poche ore dopo la notizia del blocco in acque internazionali da parte di Israele della Global Sumud Flotilla, e mentre molte piazze italiane da Roma a Milano si riempivano di manifestanti, Elisa ha postato una storia di Instagram.

Seduta a una tastiera, in lacrime, Elisa si rivolge alla presidente del consiglio Giorgia Meloni, taggandola: «Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla, allora portate voi gli aiuti in poche ore. Portateli voi gli aiuti. Perché stanno morendo».

Le intercettazioni delle imbarcazioni della Flotilla sono iniziate ieri sera e sono andate avanti tutta la notte. Al momento dovrebbero essere state intercettate almeno 20 barche su 42. Secondo i media turchi una di esse, la Mikeno, avrebbe raggiunto le acque di fronte a Gaza.

Il ministero degli esteri israeliano scrive su X con sarcasmo che «i passeggeri degli yacht di Hamas-Sumud stanno viaggiando pacificamente verso Israele, dove inizieranno le procedure di espulsione verso l’Europa. I passeggeri sono sani e salvi e in buona salute». Nelle foto che accompagna il tweet si vedono tra gli altri il brasiliano Thiago Avila e la svedese Greta Thunberg. Quest’ultima era ritratta in un altro tweet del ministero di ieri sera, con un video: «Diverse imbarcazioni della Hamas-Sumud Flotilla sono già state fermate in tutta sicurezza e i passeggeri stanno per essere trasferiti in un porto israeliano. Greta e i suoi amici sono sani e salvi».

Stamattina, Maria Elena Delia, portavoce della spedizione italiana della Flotilla, dice di non avere notizie dagli italiani che erano a bordo delle varie imbarcazioni. Sarebbero per ora circa 30 i connazionali fermati tra cui l’europarlamentare Benedetta Scuderi (Europa Verde) e il senatore Marco Croatti (M5S) che ha pubblicato su Instagram un video: «Se state guardando questo video, sono stato rapito e portato via contro la mia volontà dalle forze israeliane. La nostra missione umanitaria era non violenta e di rispetto del diritto internazionale. Per favore, dite al mio governo di richiedere il mio rilascio immediato e di tutti gli italiani imbarcati».

Saverio Tommasi, sulla nave Karma per per Fanpage, ha detto che i militari li hanno obbligati a cambiare rotta, dirigendosi verso Ashdod, in territorio israeliano. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha dichiarato che «abbiamo dato mandato mandato all’ambasciata a Tel Aviv e ai consolati di Gerusalemme e Tel Aviv di assistere tutti gli italiani che verranno portati probabilmente nel porto di Ashdod ma poi verranno espulsi, credo ci sarà un volo che li accompagnerà in Europa insieme agli altri».

La reazione in Italia all’operazione di Israele è stata pressoché immediata con manifestazioni in molte città, da Roma a Milano, a Napoli, Genova, Torino, Pisa, Bologna, Firenze, e il blocco di alcune stazioni ferroviarie.