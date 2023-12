Dopo la data last minute organzzata per la scorsa estate, Lana Del Rey torna nel nostro paese nel 2024. Lana sarà infatti headliner agli I-Days. L’appuntamento è per il 4 giugno.

I biglietti saranno disponibili tramite vendita generale da giovedì 14 dicembre. Per gli iscritti a My Live Nation, la prevendita inizierà il giorno prima, il 13.