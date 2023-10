Lana Del Rey accusata di stregoneria da un’influencer cristiana, risponde: «Conosco la Bibbia meglio di te»

Lana Del Rey sta litigando con una influencer cristiana. Tutto vero.

Su Instagram, l’influencer Traci Coston ha pubblicato un video dal titolo «L’energia demoniaca travolge il pubblico di Lana Del Rey». Nel video, Traci Coston mostra filmati di persone che cadono in massa durante uno dei concerti di Lana, e non ci sono altre spiegazioni per lei se non quelle legate alla magia nera. «Questo non è normale!» dice l’influencer, affermando la propria esperienza in demonologia.

Lana però ha risposto, senza dimenticare tra l’altro che è stata la stessa cantautrice ad aver inserire la predica di un pastore nel suo ultimo disco. «Stronza, conosco versetto per versetto della Bibbia meglio di te», ha scritto sotto il video. «PS emani una energia da super gremlin. Non in senso positivo».

Ecco il video e la risposta di Lana, più sotto: