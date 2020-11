Lana Del Rey pubblicherà un disco di standard prima di Natale

«Avrei voluto annunciarlo in modo appropriato, ma lo farò adesso. Ci sono 16 settimane di ritardo nella stampa del vinile di Chemtrails over the Country Club. Perciò prima vi darò un disco di standard e classici americani». Lo ha detto Lana Del Rey in un video pubblicato su Instagram girato in un ristorante Denny’s.

Del Rey non ha spiegato se si tratta solo di un progetto o se ha già cominciato a registrare qualcosa. Ha parlato di pezzi di Patsy Cline «che volevo incidere da un pezzo» e di «un paio di belle canzoni in stile Americana con Nikki Lane che avevo da parte».

La cantante ha anche detto che Chemtrails over the Country Club è finito. Lo definisce «folky» e «super diverso da Norman».

Ecco il video con l’annuncio:

Nel frattempo, Lana Del Rey ha diffuso una versione solo vocale di You’ll Never Walk Alone che ha inciso per un documentario sulla squadra di calcio del Liverpool i cui tifosi, com’è noto, hanno adottato la canzone come loro inno. Eccola:

L’ultimo singolo di Lana Del Rey è Let Me Love You Like a Woman, tratto da Chemtrails over the Country Club.