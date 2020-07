Lana Del Rey pubblica un estratto dal suo ‘album di poesie’

Lana Del Rey ha pubblicato un estratto del suo audiolibro di poesie, Violent Bent Backwards Over The Grass, in uscita il 29 settembre. Qui sotto potete ascoltare LA Who Am I To Love You?:

Oltre alla versione audio che si potrà trovare in CD, cassetta, vinile e sugli store digitali, il lavoro sarà disponibile anche in versione cartacea. La musica che si sente sotto le parole di Lana è di Jack Antonoff, con cui la cantautrice ha prodotto il suo ultimo disco Norman Fucking Rockwell!. Oltre alle poesie, Lana sta per pubblicare nuova musica: il suo nuovo disco Chemtrails Over The Country Club uscirà il 5 settembre.