Lana Del Rey parla del nuovo disco: «Per renderlo perfetto devo aggiungere ancora una canzone»

Nel pieno di quello che dovrebbe essere il mese di pubblicazione del suo nuovo disco, Lana Del Rey ha parlato di Chemtrails Over The Country Club. La settimana scorsa aveva pubblicato su Instagram un pezzo del backstage del video della title-track, e ora, in una nuova intervista con il magazine Interview, ha dichiarato a Jack Antonoff, produttore che in questo caso è stato anche il suo interlocutore, qualche dettaglio in più.

«L’unica cosa che mi fa arrabbiare è che se non fossi stata così distratta dalla mia vita personale e dalla poesia avrei potuto rendere questo disco perfetto aggiungendoci un’altra canzone. All momento è molto buono, ma non so se è perfetto, e provo fastidio. Penso di dover aggiungere quella canzone, Dealer, in cui urlo a squarciagola. La gente non conosce il suono delle mie urla. E io urlo»

Lana ha poi fatto riferimento ad altri brani, come White Dress/Waitress, ma il primo singolo sarà Let Me Love You Like A Woman seguito dalla title-track. Ancora nessuna news sulla data di pubblicazione, inizialmente prevista per il 5 settembre. Aspettiamo.