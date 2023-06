Lana Del Rey in Italia a luglio

Lana Del Rey si esibirà in Italia. L’americana terrà domenica 2 luglio il suo unico concerto nel nostro Paese a Lido di Camaiore. È una sorta di appendice last minute del festival La Prima Estate. I biglietti saranno in vendita dalle ore 16.

«Amo l’Europa», ha detto Del Rey, «e dopo aver suonato a Glastonbury ho deciso di suonare qualche altro spettacolo in vari paesi prima del mio show ad Hyde Park Londra del 9 luglio. Oggi annuncio uno spettacolo in Toscana che si terrà al Parco Bussoladomani di Lido Di Camaiore domenica prossima, il 2 luglio. Altre date saranno rivelate molto presto. Non vedo l’ora di vedervi tutti».

Del Rey è reduce da un’esibizione mozzata a Glastonbury. Ha iniziato con un ritardo di mezz’ora e il suo concerto è stato quindi interrotto dopo un’ora causa “coprifuoco” da rispettare. «Sono così in ritardo che potrebbero tagliare il mio set», ha detto sul palco. «Mi spiace, ma ci si mette tanto a farmi i capelli. Se staccano la corrente, noi andiamo avanti».