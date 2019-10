Lana Del Rey in concerto in Italia nel 2020

La notizia circolava da alcuni giorni e ora è diventata ufficiale: Lana Del Rey torna in Italia nel 2020 con il The Norman Fuckin Rockwell Tour, che passerà per Verona il prossimo 9 giugno. Ottima occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo disco, di cui vi abbiamo parlato qui.

I biglietti saranno disponibili tramite prevendita #MyLiveNation dalle ore 11:00 di mercoledì 23 ottobre, per 24 ore. La vendita generale parte invece alle ore 11:00 di giovedì 24 ottobre.